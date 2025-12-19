Путин указал властям на пробки в Москве

Путин: власти сделали многое для снижения нагрузки на дороги, но проблемы есть

Власти России сделали многое для снижения нагрузки на дороги в Москве в час пик, но они не должны почивать на лаврах, потому что проблема все еще сохраняется. Такое замечание сделал президент РФ Владимир Путин на «Итогах года».

«Конечно, в часы перед работой, после работы, поток очень сильный, особенно в центре Москвы. Поток очень сильный, и это говорит о том, что нельзя почивать на лаврах. Сделано много, но надо постоянно уделять внимание этому вопросу», — сказал Путин.

До этого власти Москвы опубликовали документы, подтверждающие планы города заключить концессионное соглашение по строительству новой автотрассы на западе Москвы.

Известно, что 18,6-километровая трасса со скоростью движения 120 км/ч соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово. Ее планируют построить за четыре года.

По предварительным данным, стоимость объекта составит 77,5 млрд рублей. Это будет пятая платная трасса в городе.

