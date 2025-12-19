На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, какие книги нужно читать

Путин заявил, что книга должна формировать мировоззрение
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Путин в ходе прямой линии заявил, отвечая на соответствующий вопрос россиян, заявил, что книга должна формировать мировоззрение.

Главе российского государства задали вопрос, какую книгу нужно прочитать. Он ответил, что классика, российская литература, современная литература дают «много предметов для обсуждения».

«Самое главное, чтобы книга формировала мировоззрение. Конкретную книжку мне назвать сложно», — сказал Путин.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин поддержал идею установки памятника Омару Хайяму в России.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами