Путин рассказал, какие книги нужно читать

Президент России Путин в ходе прямой линии заявил, отвечая на соответствующий вопрос россиян, заявил, что книга должна формировать мировоззрение.

Главе российского государства задали вопрос, какую книгу нужно прочитать. Он ответил, что классика, российская литература, современная литература дают «много предметов для обсуждения».

«Самое главное, чтобы книга формировала мировоззрение. Конкретную книжку мне назвать сложно», — сказал Путин.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

