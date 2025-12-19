Путин призвал заканчивать передачи про Украину

Президент России Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал обращение по поводу телепередач про Украину.

«Надоели эти передачи про Украину!», — было написано на экране.

Глава государства на это ответил, что абсолютно согласен. И добавил: «Надо заканчивать».

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

Журналисты собрались перед входом в Гостиный двор еще с раннего утра. Даже за 15 минут до начала регистрации на входе уже выстраивались длинные очереди. Журналистов с аппаратурой начали пропускать заранее, чтобы подготовиться к мероприятию. Некоторые работники СМИ заняли очередь в 8 часов утра.

Ранее появились кадры подготовки к прямой линии с Путиным.