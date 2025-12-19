На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уральский полицейский, обвиняемый в пытках подозреваемого, отделался условным сроком

Обвиняемый в избиении подозреваемого полицейский из Ревды избежал колонии
true
true
true
close
Global Look Press

Ревдинский городской суд Свердловской области вынес приговор сотруднику местного уголовного розыска, которого обвиняли в пытках. Об этом стало известно Ura.ru.

Илья Медлярский был признан виновным по двум эпизодам превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

«Путем частичного сложения наказаний Медлярскому назначено 3,5 года лишения свободы условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 2,5 года. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован», — уточнили в инстанции.

Дело началось в 2020 году, когда на предприятии «НЛМК-Урал» в Ревде стали пропадать дорогостоящие детали от тепловозов. В этом заподозрили слесаря Владимира Верещака, который, по версии следствия, сбывал похищенное местному предпринимателю по фамилии Шекенев. На допросе бизнесмен признал, что скупал детали у Верещака. Сам слесарь сначала сознался в краже, но позже заявил, что его пытали, и обвинил полицейских в избиении.

На скамье подсудимых вместе с Медлярским оказались его коллеги: Андрей Агальцов, Богдан Лушагин, Виктор Мызин и Константин Ольховский. В 2024 году суд оправдал силовиков, но затем приговор отменили, а дело отправили на новое рассмотрение. К этому моменту все фигуранты, кроме Медлярского, заключили контракты с Минобороны РФ и отправились на СВО.

Ранее бывших руководителей иркутского СИЗО-1 осудили по делу о пытках заключенных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами