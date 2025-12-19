Уральский полицейский, обвиняемый в пытках подозреваемого, отделался условным сроком

Ревдинский городской суд Свердловской области вынес приговор сотруднику местного уголовного розыска, которого обвиняли в пытках. Об этом стало известно Ura.ru.

Илья Медлярский был признан виновным по двум эпизодам превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

«Путем частичного сложения наказаний Медлярскому назначено 3,5 года лишения свободы условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 2,5 года. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован», — уточнили в инстанции.

Дело началось в 2020 году, когда на предприятии «НЛМК-Урал» в Ревде стали пропадать дорогостоящие детали от тепловозов. В этом заподозрили слесаря Владимира Верещака, который, по версии следствия, сбывал похищенное местному предпринимателю по фамилии Шекенев. На допросе бизнесмен признал, что скупал детали у Верещака. Сам слесарь сначала сознался в краже, но позже заявил, что его пытали, и обвинил полицейских в избиении.

На скамье подсудимых вместе с Медлярским оказались его коллеги: Андрей Агальцов, Богдан Лушагин, Виктор Мызин и Константин Ольховский. В 2024 году суд оправдал силовиков, но затем приговор отменили, а дело отправили на новое рассмотрение. К этому моменту все фигуранты, кроме Медлярского, заключили контракты с Минобороны РФ и отправились на СВО.

Ранее бывших руководителей иркутского СИЗО-1 осудили по делу о пытках заключенных.