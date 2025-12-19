Эксперт рассказал, как Украина потратит выделенные Европой €90 млрд

Украина «непременно» разворует часть тех €90 млрд, которые Евросоюз выделил Киеву за счет средств общего бюджета ЕС. Об этом «Газете.Ru» заявил член Совета по национальным отношениям при Президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

«Часть этих денег непременно будет разворована», — подчеркнул он.

По словам Безпалько, Украина на выделенные Европейским союзом средства «залатает бюджетную дыру» в размере около $40 млрд. Кроме того, часть этих денег Киев направит на продолжение боевых действий против России, указал эксперт.

«Они пойдут на войну, естественно, на вооруженные силы, на закупку американского вооружения, на оплату услуг связи Starlink, на оплату услуг разных логистических фирм и групп и так далее», — отметил аналитик.

Как подчеркнул Безпалько, Киев будет просить еще больше денежных средств у Европы, и странам ЕС в этой связи придется сокращать социальные расходы.

Лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета ЕС. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идею использовать замороженные российские активы в Брюсселе не поддержали.

