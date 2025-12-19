Путин высказался о поддержании системы ОМС в регионах России

Путин: все средства в рамках системы ОМС направлены в российские регионы

Все средства в регионы по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) направлены, нет ни одного случая задержки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Так он ответил на вопрос журналиста о проблеме получения льготных препаратов в регионах.

Путин рассказал, что перед тем, как начать прямую линию, поговорил с ответственными сотрудниками министерства, правительства.

«Они меня заверили в том, что все, что касается федерального уровня ответственности системы ОМС: все средства в регионы направлены. Нет ни одного случая задержки», — заявил он.

Глава государства добавил, что на данный момент вопрос заключается в организации должной работы на местах, в регионах, в логистике, в своевременном принятии решений, в заключении контрактов по передаче средств в аптечных сетях.

Он подчеркнул, что льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам даже в частных аптеках. Глава государства добавил, что нужно уделять внимание развитию аптечной сети, включая внедрение так называемых передвижных аптек во многих регионах. По его словам, эта практика все шире и шире применяется и используется хорошо.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что работает, «нарушая трудовое законодательство».