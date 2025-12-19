Путин рассказал, о чем жалеют люди в конце жизни

Путин: когда уходят из жизни, чаще всего жалеют, что мало времени уделяли детям

В конце жизни люди чаще всего жалеют о том, что уделяли мало времени детям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Когда уходят из жизни, чаще всего жалеют о том, что мало внимания уделяли детям», — сказал глава государства.

Во время мероприятия президент также заявил, что в России нужно добиться коэффициента рождаемости в два ребенка на одну женщину.

23 октября на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики Путин сказал, что Россия столкнулась с проблемой снижения рождаемости.

По его словам, это стало последствием «эха» двух демографических ям, которые образовались из-за трагических потерь в Великой Отечественной войне и в кризисный период 1990-х годов.

В декабре правительству поручили оперативно подготовить дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в стране.

По данным Росстата, в 2023 году коэффициент рождаемости упал до 1,41 (среднее число детей на женщину), а общее число новорожденных достигло минимума за 17 лет.

Ранее Матвиенко заявила, что условия выдачи семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости.