Лукашенко рассказал, что смотрел «Прямую линию» с Путиным

Лукашенко: смотрел «Прямую линию» с Путиным по телевизору

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Всебелорусского народного собрания рассказал, что смотрел «Прямую линию» с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

«Я старшего брата посмотрел по телевизору. У него тоже сегодня такой очень важный отчетный период — итоговая пресс-конференция», — сказал Лукашенко.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

