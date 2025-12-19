На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вдове бойца СВО после обращения к Путину назначили пенсию

Жене погибшего на СВО военного, обратившейся к Путину, назначили пенсию
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В Новосибирской области вдове военнослужащего, погибшего в зоне СВО, после ее обращения к президенту РФ Владимиру Путину, назначена пенсия по потере кормильца и оформлены необходимые удостоверения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное министерство труда и социального развития.

Во время прямой линии с президентом РФ Кристина из Новосибирска рассказала о том, что ее муж погиб в зоне СВО еще в январе 2024 года, но до сих пор ей и двум детям, шести и четырех лет, не были оформлены пенсия и удостоверения членов семьи погибшего.

«Согласно оперативной информации структур министерства обороны РФ, назначена пенсия по потере кормильца супруге и детям погибшего военнослужащего и передана для выплаты в кредитное учреждение, оформлены удостоверения члена семьи погибшего супруге и детям», — говорится в официальном сообщении ведомства.

До этого Путин в ходе прямой линии извинился перед вдовой бойца спецоперации на Украине из Новосибирска за нерасторопность чиновников в выплате пенсии.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в российском регионе незаконно лишили пенсии мать не вернувшегося с СВО бойца.

Прямая линия с Путиным — 2025
