Банный халат и шелковые треники: 7 образов на MTV EMA

Ежегодная церемония вручения музыкальных наград MTV Europe Music Award 2017 прошла накануне. Награды вручены, наряды оценены – звезды могут выдохнуть спокойно, создать шумиху вокруг себя им удалось. Стараясь подобрать наиболее эффектные образы, селебрити разделились на три лагеря. Одни решили, что стоит отдать предпочтение экспериментам и эпатажу, другие уделили внимание последним трендам, третьи пошли по уже протоптанной дорожке и просто разделись.

Бокс, ванная и дизайнерская люстра

Dylan Martinez/Reuters Певица Рита Ора во время выступления на MTV Europe Music Awards в Лондоне, 12 ноября 2017 года

Рита Ора

Самым обсуждаемым образом премии стал «лук» ведущей мероприятия Риты Оры. В этот вечер певица примерила на себя сразу две роли: Шамаханской царицы и отчаянной домохозяйки. Торжественный наряд Оры состоял из черного платья с объемными рукавами и головного убора, который напоминал корону. Голову ведущей покрывал серый платок, выполнявший функцию крепления для тех самых гигантских украшений.

Реклама

Второй образ оказался более смелым:

Рита появилась в белом махровом халате, полотенце на голове и элегантных лодочках.

Ноа Кирел

Привлечь внимание публики к своей персоне израильская певица решила через крайне странный наряд. Одни увидели в нем боксерские перчатки, которые дизайнер очень хотел превратить в необычное платье, другие – отсылку к популярной скульптуре «Надувной щенок» Джеффа Кунса. В принципе, обе версии имеют право на существование: рукава платья действительно напоминают как элементы скульптуры, так и боксерское обмундирование.

Петит Меллер

Дальше всех пошла Петит Меллер. Артистка, которая не привыкла появляться в обществе в «гражданском», на премию надела костюм, внешне напоминающий футуристическую люстру из лондонского ресторана. Наряд в виде дутого стекла дополнял тематический мейк – щеки и нос звезды были разукрашены ярко-розовой краской.

В ногу со временем

Dylan Martinez/Reuters Рэпер Тревис Скотт во время выступления на MTV Europe Music Awards в Лондоне, 12 ноября 2017 года

Джаред Лето

Вечно юный Джаред Лето попал в объективы камер не только из-за яркого внешнего вида, но и благодаря музыкальным заслугам. Рок-группа 30 Seconds To Mars, вокалистом которой выступает Лето, победила в номинации «Лучшая альтернатива» уже четвертый раз подряд. Ранее аналогичную награду группа получала в 2011, 2013 и 2014 годах.

На церемонии Джаред Лето продемонстрировал осведомленность в последних трендах уходящего года. Вокалист появился в оранжевым спортивных штанах из шелка с яркими лампасами (отсылка к спорт-шику, популярному у поколения Y) и

нежно-фиолетовом пиджаке, декорированном массивным искусственным цветком.

Окончательным подтверждением интереса к моде стала кофта музыканта, напоминавшая блузку из женского гардероба, – образ стал ярчайшим примером того, что гендерных границ в фэшн-индустрии больше не существует.

Тревис Скотт

Американский трэп-исполнитель тоже не отстает от трендов. На премию Тревис Скотт пришел ожидаемо одетым в уличном стиле – кроссовки, свободные штаны и куртка с принтом в виде граффити. Интересно, что фирменный стиль музыканта с недавних времен в почете не только у представителей рэп-культуры, но и у ведущих домов моды и признанных икон стиля. В 2017 году мода достигла максимально близких отношений с хип-хоп культурой, и на мировых подиумах в роли кутюрье оказались легенды рэпа, коллекции которых теперь ждут даже с большим интересом, чем привычные люксовые бренды.

Голые и несмешные

Dylan Martinez/Reuters Певица Деми Ловато во время выступления на MTV Europe Music Awards в Лондоне, 12 ноября 2017 года

София Рейес

Для звезды шоу-бизнеса хуже, чем не иметь собственный стиль, может быть только попытка скопировать чужой. София Рейес, видимо, настолько вдохновилась образами Ким Кардашьян, что тоже решила прилюдно раздеться. Взяв пример с кумира,

певица появилась на публичном мероприятии в одном бюстгальтере.

Зато решила поиграть с цветовой гаммой. Лифчик кремового оттенка действительно сочетался с брюками от бедра и легким бомбером пудрового цвета.

Деми Ловато

Hannah McKay/Reuters Певица Деми Ловато перед выступлением на MTV Europe Music Awards в Лондоне, 12 ноября 2017 года

Деми Ловато и вовсе скопировала один из образов легендарной сестры Кардашьян. На премии актриса появилась в строгом брючном костюме, частично оголяющем грудь и живот. Точно в таком же образе (строгие брюки и пиджак поверх обнаженного тела) Ким Кардашьян появилась неделю назад на фестивале LACMA art + Film Gala.

Оценили за творческие заслуги

Победители в остальных номинациях оказались вполне ожидаемыми. Так, звездой стал канадский поп-певец Шон Мендес, который выиграл три награды: «Лучший артист», «Самая большая армия фанатов» и «Лучшая песня» (There's Nothing Holdin' Me Back). Лучшим артистом в жанре хип-хоп признали Эминема. Однако музыканта победа скорее озадачила, чем обрадовала – последние несколько лет он не радовал поклонников новыми пластинками. «Я на самом деле не уверен, как я это получил, поскольку у меня в последние несколько лет не было альбомов», – сказал рэпер в одном из интервью. Не стал сюрпризом и победитель в номинации на лучшую электронную музыку – ее забрал легенда вечеринок на Ибице Дэвид Гетта.

Лучшей поп-исполнительницей стала Камила Кабельо, известная треками Crying in the club, Bad things и Havana. А лучшим видео – клип на песню Humble Кендрика Ламара. Глобальная икона 2017 года – ирландская рок-группа U2, а приз за лучшее живое выступление достался рыжеволосому поп-музыканту и актеру Эду Ширану.

Не повезло в этом году, кажется, только Тейлор Свифт.

Певица была номинирована сразу в шести категориях, но в результате не получила ни одной награды.

Премия MTV Europe Music Awards проходит с 1994 года. Ежегодно организаторы выбирают новое место проведения. Так, за время своего существования премия проходила в Берлине, Париже, Ливерпуле, Риме, Милане, Барселоне, Бильбао, Амстердаме, Роттердаме, Стокгольме и Копенгагене. Рекордсменами по количеству наград можно считать Эминема (36 номинаци), Джастина Бибера (35) и Бейонсе (32). На четвертом месте находятся Кэти Перри и Рианна (за время существования премии исполнительницы получили по 30 наград каждая). Закрывает пятерку лидеров Леди Гага с 28 номинациями.