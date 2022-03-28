«Оскар» 2022: главные наряды красной дорожки

Этой ночью в Лос-Анджелесе прошла 94-я ежегодная церемония вручения премии «Оскар». Сначала звезды вышли продемонстрировать свои наряды на красной дорожке премии, а после, переодевшись, отправились на афтерпарти Vanity Fair.

Знаменитости по традиции поддержали модные дома, с которыми сотрудничают. Так, Зои Кравиц надела Saint Laurent, Зендая — Valentino, Билли Айлиш — Gucci, Кристен Стюарт — Chanel, Джо Джонас и Софи Тернер вышли в Louis Vuitton.

Большинство мужчин выбрали классические черные смокинги, и только Тимоти Шаламе надел смокинг на голое тело. Образы женщин в большинстве своем тоже не были вызывающими. В двадцатку лучших журнал о моде Vogue включил луки Мэгги Джилленхол, Умы Турман, Ванессы Хадженс, Пенелопы Круз и других.

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