Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли магазин и хлебный фургон в Горловке

ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА на хлебный фургон и обстреляли магазин в Горловке

close
100%
Сергей Аверин/РИА Новости

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на хлебный фургон и обстреляли артиллерией расположенный рядом магазин в Никитовском районе Горловки в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, после сброса на хлебный фургон украинские военнослужащие выпустили несколько артиллерийских снарядов, один из них упал в нескольких метрах от машины рядом с крупным продуктовым магазином. В результате в торговом павильоне произошел сильный пожар. Магазин сгорел.

Другие артиллерийские снаряды прилетели на территории находящихся рядом детского сада и многоквартирного дома. Множество окон было выбито ударной волной и повреждено поражающими элементами.

В экстренных службах рассказали, что жертв нет. Медицинская помощь потребовалась одной местной жительнице, испытавшей сильный стресс.

Незадолго до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что системы ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над Погарским районом.

1 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами