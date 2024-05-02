ВСУ обстреляли магазин и хлебный фургон в Горловке

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на хлебный фургон и обстреляли артиллерией расположенный рядом магазин в Никитовском районе Горловки в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, после сброса на хлебный фургон украинские военнослужащие выпустили несколько артиллерийских снарядов, один из них упал в нескольких метрах от машины рядом с крупным продуктовым магазином. В результате в торговом павильоне произошел сильный пожар. Магазин сгорел.

Другие артиллерийские снаряды прилетели на территории находящихся рядом детского сада и многоквартирного дома. Множество окон было выбито ударной волной и повреждено поражающими элементами.

В экстренных службах рассказали, что жертв нет. Медицинская помощь потребовалась одной местной жительнице, испытавшей сильный стресс.

Незадолго до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что системы ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над Погарским районом.

1 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.