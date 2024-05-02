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В центре столицы США проходит пропалестинская демонстрация

В центре Вашингтона проходит демонстрация в поддержку Палестины

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Elizabeth Frantz/Reuters

В центре Вашингтона началась манифестация в поддержку Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.

Десятки демонстрантов около 19:30 (2:30 мск) собрались на пересечении 16-й и К-стрит. Затем пропалестинские активисты двинулись по центральным улицам американской столицы. Марширующие выкрикивали лозунги в поддержку Палестины и жгли дымовые шашки.

Манифестантов сопровождали полицейские. Демонстрация носит мирный характер. Задержаний пока не проводилось.

До этого спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон упрекнул президента страны Джо Байдена в том, что он боится противостоять студенческим протестам в Нью-Йорке.

1 мая сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал бездействие главы государства Джо Байдена в связи с протестами пропалестински настроенных студентов Колумбийского университета.

Ранее сообщалось, что в США могут привлечь Национальную гвардию для разгона демонстраций в поддержку Палестины.

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