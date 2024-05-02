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Экономист объяснил, почему власти ждут доллар дороже 100 рублей

Экономист Миронов: ожидания доллара дороже 100 рублей вполне логичны

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов в интервью агентству «Прайм» заявил, что прогноз Минэкономразвития о том, что к 2026 году доллар будет стоить дороже 100 рублей, оправдан.

По его словам, факторы, влияющие на рубль, могут меняться со временем, и для расчета прогноза валютных курсов используются весьма сложные модели.

«Их результат предопределен совокупностью заложенных в модель предпосылок и сложных математических расчетов. И этому результату остается только верить», — отметил специалист.

Эксперт добавил, что слабая валюта выгодна экономике, так как поступления доходов от экспорта в бюджет растут, а импорт сокращается.

Миронов заключил, что ожидания доллара по 100 рублей и дороже вполне логичны, но за три года многое может измениться.

До этого главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров объяснил, почему доллар больше не будет по 70 рублей.

Ранее курс евро превысил 100 рублей.

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