Митингующие в Тбилиси забаррикадировали один из входов в парламент Грузии

Участники митинга протеста в Тбилиси забаррикадировали один из входов в парламент страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие пытались несколько раз выломать ворота служебного входа в здание парламента. Однако полицейские препятствовали им в этом, применяя водометы и перцовый газ.

Затем митингующие разожгли около ворот костер, на котором стали сушить промокшую под полицейскими водометами одежду, и построили у входа внушительную баррикаду.

В настоящий момент они не пытаются ворваться внутрь парламента, а только поют песни с баррикады. Полиция также не предпринимает никаких активных действий.

До этого сообщалось, что участники протестной акции в центре Тбилиси парализовали автомобильное движение.

1 мая не менее восьми человек пострадали во время митинга в Тбилиси против законопроекта об иностранных агентах у здания парламента.

Ранее парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах.