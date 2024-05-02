В Кремле назвали победителя фестиваля «Дорога на Ялту»

На 1 мая в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) были объявлены имена победителей VI Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». Главный приз за исполнение песни «Священная война» достался Цзи Пангью из Китая, пишет газета «Известия».

Оргкомитет фестиваля получил 210 заявок от вокалистов из 55 стран к 2024 году. После отборочного онлайн-тура жюри выбрало 15 участников из-за рубежа, которые были приглашены в Москву. Артисты из разных стран представили свои интерпретации советской песни о войне на своих родных языках.

В полуфинале, который прошел 28 апреля в ГКД, участники выступили перед жюри сольно. На гала-концерте 1 мая зарубежные исполнители выступили в дуэтах со звездами российской сцены, такими как Зара, Ярослав Сумишевский, Екатерина Гусева и другие.

Победителем стал артист из Китая Цзи Пангью, который выбрал одну из самых сложных песен «Священная война» Александра Александрова и Василия Лебедева-Кумача.

Председатель жюри, народный артист России Лев Лещенко, отметил: «Есть сила и духоподъемность в исполнении Цзи Пангью. Я считаю, что эта песня определяет силу, мощь нашего народа».

Вторую премию получил Милан Буякович из Сербии за песню «Алеша», а третье место занял Тиро Хилариус Турнип из Индонезии за исполнение песни «Нас не надо жалеть».

Ранее Юлия Савичева оценила «Новую фабрику звезд».