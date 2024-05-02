Полицейский спецназ начал массово задерживать митингующих у парламента в Тбилиси

Полицейский спецназ начал массово задерживать митингующих у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

Силы правопорядка вытеснили участников протеста с проспекта Руставели. Также они очистили от митингующих улицы 9 апреля и Чичинадзе, расположенные выше здания парламента.

По имеющейся информации, спецназовцы задержали значительное количество протестовавших.

В настоящее время проспект Руставели находится под контролем больших сил полиции.

До этого сообщалось, что митингующие в Тбилиси забаррикадировали один из входов в парламент Грузии.

Ночью 2 мая участники протестной акции в центре Тбилиси парализовали автомобильное движение. Митингующие отказались выполнять требования сотрудников полиции и освобождать заблокированные улицы.

Ранее парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах.