В МИД России рассказали, к чему привела трагедия в Доме профсоюзов в Одессе

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что трагедия, которая произошла 2 мая 2014 года в Одессе, подтолкнула Донбасс к выходу из состава Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сказал дипломат, произошедшая в Одессе трагедия «развеяла последние сомнения у тех, кто еще верил, что с этим режимом можно договориться и жить в одной стране и подчиняться их законам». По его словам, данное событие подтолкнуло «к урнам для голосования за выход из такой Украины тысячи и тысячи жителей Донбасса».

Мирошник также заявил, что 2 мая 2014 года он был в Луганске, а поступавшая информация о происходящем в Одессе «шокировала» и «накачивала откровенной яростью».

«Эти события слишком откровенно демонстрировали шакалий оскал этого режима, который еще два месяца назад стоял на «майдане» и стонал о недопустимости применения силы против скачущих с кастрюлями на головах», — добавил Мирошник.

До этого глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения, которую разработали украинские власти, включая Александра Турчинова, который тогда занимал пост исполняющего обязанности президента.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе произошла потасовка между сторонниками «антимайдана» и «евромайдана». Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись «антимайдановцы». Сторонники «евромайдана», которые оттеснили их с Греческой площади, забросали здание бутылками с зажигательной смесью и стали стрелять по некоторым из тех, кто пытался бежать.

Ранее выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе.