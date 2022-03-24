Спецагент и руководитель космической миссии: лучшие роли Джессики Честейн

24 марта Джессике Честейн исполняется 45 лет. Актриса родилась в многодетной семье в штате Калифорния. Девочка росла без отца, мать постоянно работала, поэтому забота о ней легла на плечи бабушки. Именно она привила Честейн любовь к драматическому искусству — с 13 лет Джессика ходила в театральный кружок, а после колледжа поступила в Джульярдскую школу искусств в Нью-Йорке.

В 1994 году Честейн дебютировала в главной роли в фильме «Джолин», за что была удостоена номинации на фестивале в Сиэтле. Однако настоящим прорывом в карьере молодой артистки стала картина «Древо жизни» (2011) с Брэдом Питтом и Шоном Пенном, закрепившая за ней образ аристократичной и бескомпромиссной героини. Сама Честейн в интервью рассказывала, что любит играть сильных женщин, «роль которых не ограничивается помощью главному герою-мужчине».

В 2011 фильм «Прислуга» принес Честейн номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». В настоящее время актриса сыграла в 60-х фильмах и сериалах, среди которых «Интерстеллар», «Марсианин», «Большая игра», а также «Пуаро» и «Сцены из супружеской жизни» с Оскаром Айзеком.

В день рождения актрисы «Газета.Ru» вспоминает об этих и других ярких ролях из ее фильмографии.