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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Крупнейшая авиакатастрофа в истории. 45 лет после трагедии на Канарах

Ровно 45 лет назад на Канарских островах произошла крупнейшая авиационная катастрофа в истории — на взлетной полосе аэропорта Лос-Родеос на Тенерифе столкнулись два пассажирских лайнера. Boeing-747 авиакомпании KLM совершил посадку на полосу, по которой двигался другой Boeing-747 — авиакомпании Pan American.

В результате лобового столкновения погибли 583 человека, выжил 61 человек — все они находились на борту самолета Pan American. Причинами катастрофы стало стечение обстоятельств — теракт в соседнем аэропорту, проблемы коммуникации пилотов с диспетчером, плохая погода и ошибки экипажа борта KLM.

Кадры с места катастрофы — в фотогалерее.

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