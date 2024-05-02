Взрывы произошли над поселком Афипский в Краснодарском крае

Над поселком Афипский в Краснодарском крае произошли взрывы, сообщают местные жители, упоминая о звуках моторов в небе. По предварительным данным, украинские беспилотники были сбиты при приближении к НПЗ, пишет Telegram-канал Shot.

Очевидцы рассказали журналистам, что первый взрыв прозвучал над городом в 3:10.

Затем был слышен звук мотора в небе, после чего последовали еще два взрыва.

По предварительной информации, БПЛА двигались в направлении НПЗ, но были либо сбиты ПВО, либо выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Местные жители утверждают, что дроны «приземлились» всего в нескольких километрах от завода.

На текущий момент нет информации о разрушениях и пострадавших.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.