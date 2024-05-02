В МИД Украины отрицают достижение весной 2022 года в Стамбуле договоренностей с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что делегации Киева и Москвы, участвовавшие в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта между двумя странами, не достигли никакого соглашения в Стамбуле в марте 2022 года. Об этом он сообщил журналу Foreign Policy

Отвечая на вопрос о возможности сделать уступки на будущих переговорах с Россией, украинский министр отметил, что «так называемых соглашений в Стамбуле никогда не было».

Кулеба также подчеркнул, что позиция, при которой обсуждение завершения конфликта вокруг Украины сводится к тому, что Киев должен идти на уступки, является «успехом российской пропаганды». Он заявил: «Мы решительно отвергаем такой подход. Мы уже достаточно жертвовали, сражались достаточно. Нас должны уважать больше, чем говорить о новых жертвах».

Переговоры между Россией и Украиной начались в начале марта 2022 года в Белоруссии после начала специальной военной операции. Но значимых результатов не было достигнуто.

29 марта 2022 года состоялся следующий раунд переговоров в Стамбуле, где Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Однако переговорный процесс был прерван односторонне Украиной.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.