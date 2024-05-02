Врач ответила, сколько можно съедать куличей на Пасху

Соблюдение поста с точки зрения физиологии меняет работу пищеварительной системы, выработку ферментов, необходимых для переваривания постной пищи, и даже происходят временные изменения со стороны кишечной микробиоты, так как она подстраивается под ту пищу, которая попадает в желудочно-кишечный тракт. Поэтому выход из поста должен быть постепенным, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

«Яйца, творожная пасха — хороший вариант постепенного расширения питания. Польза употребления куличей заключается больше в объединении семьи за столом, следовании традициям и религиозным устоям. Это тоже важная часть нашего питания. Пища — это не только калории, белки, жиры и углеводы, она играет и социальную, и психологическую, и даже религиозную роль. Кроме того, это очень вкусно. Куличи всегда были сладким блюдом, по сути, десертом, сдабривались цукатами, сухофруктами, орехами, глазурью, затейливо украшались. Здесь имеет место еще и эстетическая роль пищи. Так что польза, несомненно, есть. Но не в смысле пищевой ценности», — объяснила врач.

Так, кулич — продукт высококалорийный, содержит много жира и легкоусвояемых углеводов.

«Людям, склонным к полноте или уже имеющим избыточный вес, диабет, атеросклероз, с такими продуктами нужно быть осторожными. Можно съесть один кусочек 100-150 г, не более. Здоровым можно и побольше, грамм 300 на праздник допустимо. Традиционно куличами угощали соседей, родных, друзей и делились этим вкусным продуктом, поэтому каждому доставалось лишь по кусочку, и это правильно. Как и любая выпечка, куличи обладают высоким гликемическим и инсулиновым индексом, и употребление в большом количестве приведет к набору веса. Нужно быть умеренными с такими продуктами», — подчеркнула специалист.

По словам диетолога, если кулич испечен из натуральных продуктов, то его присутствие на столе будет хорошим выходом из поста, так как в его состав входят сложные и простые углеводы для восполнения энергии, а также сухофрукты и цукаты, которые содержат витамины и минералы для здоровья, орехи, богатые омега-3, цинком, селеном, кальцием.

«Но в куличе много сахара и жира. Это делает его высококалорийным и вредным в плане набора веса после соблюдения ограничений в питании во время поста. Особенно если на столе присутствуют еще и яйца, мясо, вино. Кроме того, такое изобилие делает опасным выход из пищевых ограничений, так как за этот период снизилась активность ферментов желудочно-кишечного тракта, переварить большой объем пищи будет достаточно трудно. Это может привести к проблемам с пищеварением, большая часть съеденной пищи может не перевариться, и это приведет к чувству тяжести, вздутию живота, повышенному газообразованию, отрыжке, изжоге, запорам или, наоборот, к диарее. Большая нагрузка на желудочно-кишечный тракт может вызвать обострение хронических заболеваний, таких как холецистит, панкреатит, гастрит, ухудшить течение воспалительных заболеваний кишечника. Людям с этими заболеваниями нужно быть особенно осторожными при употреблении куличей в пищу», — резюмировала эксперт.

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