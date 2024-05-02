В Одессе ликвидировали майора ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили майора ВСУ Игоря Безсонова при ударе по штабу украинской армии в Одессе. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные в ходе ударов поразили штаб оперативного командования Вооруженных сил Украины «Юг», а также военную технику и солдат.

По информации ведомства, для атаки на объект была задействована оперативно-тактическая авиация, а также ракетные войска и артиллерия войск ВС РФ.

Утром 1 мая координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы.

Согласно его данным, атака была проведена в ночь на 1 мая, в городе были слышны несколько взрывов. Лебедев уточнил, что самый мощный из них произошел именно на территории штаба ВСУ «Юг» («Пивдень»).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.