Посол РФ назвал новые антироссийские санкции нелегитимными ухищрениями

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал новые санкции, которые США ввели в отношении России. Об этом сообщает Telegram-канал дипмиссии.

По словам дипломата, администрация Соединенных Штатов собрала очередной «винегрет» рестрикций.

«Это — образчик продолжения многочисленных русофобских действий США, предпринятых в последние дни. В их числе — многомиллиардный «пакет» помощи Киеву, поставки марионеткам опасных дальнобойных боеприпасов, обещания неких эфемерных гарантий безопасности режиму», — заявил Антонов.

Он отметил, Соединенные Штаты «нелегитимными ухищрениями» только отталкивают от себя другие страны, «удобряют почву сомнений в конструктивности нынешней роли Америки в мире».

Посол также заявил, что в Вашингтоне будто не понимают, что своими решениями Российской Федерации и ее граждан не запугать.

Еще он обратил внимание, что США пытаются запугать партнеров РФ, в том числе КНР, «стремясь перекрыть каналы нормального внешнеторгового сотрудничества».

«Снова метят по отечественным высокотехнологическим, транспортным, энергетическим компаниям, желая «выбить» с рынков конкурентов», — добавил Антонов.

Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкционные меры против войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Российской Федерации.

В госдепе США объяснили, что ввели санкции против войск РХБЗ РФ и ряда российских институтов, компаний и их руководителей, после того, как получили информацию, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.