Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол РФ назвал новые антироссийские санкции нелегитимными ухищрениями

Посол РФ Антонов заявил, что новые санкции США не смогут запугать Россию

close
100%
Alexander Zemlianichenko/AP

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал новые санкции, которые США ввели в отношении России. Об этом сообщает Telegram-канал дипмиссии.

По словам дипломата, администрация Соединенных Штатов собрала очередной «винегрет» рестрикций.

«Это — образчик продолжения многочисленных русофобских действий США, предпринятых в последние дни. В их числе — многомиллиардный «пакет» помощи Киеву, поставки марионеткам опасных дальнобойных боеприпасов, обещания неких эфемерных гарантий безопасности режиму», — заявил Антонов.

Он отметил, Соединенные Штаты «нелегитимными ухищрениями» только отталкивают от себя другие страны, «удобряют почву сомнений в конструктивности нынешней роли Америки в мире».

Посол также заявил, что в Вашингтоне будто не понимают, что своими решениями Российской Федерации и ее граждан не запугать.

Еще он обратил внимание, что США пытаются запугать партнеров РФ, в том числе КНР, «стремясь перекрыть каналы нормального внешнеторгового сотрудничества».

«Снова метят по отечественным высокотехнологическим, транспортным, энергетическим компаниям, желая «выбить» с рынков конкурентов», — добавил Антонов.

Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкционные меры против войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Российской Федерации.

В госдепе США объяснили, что ввели санкции против войск РХБЗ РФ и ряда российских институтов, компаний и их руководителей, после того, как получили информацию, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами