Китай предостерег США от вмешательства в торговлю между РФ и КНР

Секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил ТАСС, что торговые отношения между Россией и Китаем не должны подвергаться вмешательству третьих стран.

По его словам, торговое и экономическое взаимодействие между Китаем и Россией соответствует правилам Всемирной торговой организации и рыночным принципам.

«Оно не направлено против третьих стран и не должно подвергаться вмешательству или давлению со стороны третьих стран», — добавил дипломат.

До этого официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай решительно выступает против предоставления Соединенными Штатами пакета помощи Тайваню, поскольку это создает серьезные препятствия для китайско-американского сотрудничества. Также он ответил на слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США примут меры, если КНР не прекратит поддерживать Россию.

Ранее Илон Маск прилетел в Китай.