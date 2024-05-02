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Китай предостерег США от вмешательства в торговлю между РФ и КНР

Посольство Китая в США: торговля КНР с РФ не должна подвергаться вмешательству

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AP

Секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил ТАСС, что торговые отношения между Россией и Китаем не должны подвергаться вмешательству третьих стран.

По его словам, торговое и экономическое взаимодействие между Китаем и Россией соответствует правилам Всемирной торговой организации и рыночным принципам.

«Оно не направлено против третьих стран и не должно подвергаться вмешательству или давлению со стороны третьих стран», — добавил дипломат.

До этого официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай решительно выступает против предоставления Соединенными Штатами пакета помощи Тайваню, поскольку это создает серьезные препятствия для китайско-американского сотрудничества. Также он ответил на слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США примут меры, если КНР не прекратит поддерживать Россию.

Ранее Илон Маск прилетел в Китай.

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