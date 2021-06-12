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Адриане Лиме — 40

Сегодня, 12 июня, 40 лет исполняется Адриане Лиме — модели, которая дольше других оставалась «ангелом» бельевого бренда Victoria's Secret, и известна в основном в этом качестве. С 2008 по 2018 год она ежегодно выходила на шоу со знаменитыми крыльями. Это принесло ей и славу, и деньги. Впрочем, хорошо она начала зарабатывать еще до того, как подписала контракт с бельевым брендом — еще в 2006-м модель вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых моделей по верcии Forbes. В 2012 году Адриана Лима заняла четвертое место, заработав за год $2 млн, и с тех пор этот список она не покидает.

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Адриана Лима во время показа Victoria's Secret в Нью-Йорке, 2015 год Адриана Лима во время показа Victoria's Secret в Нью-Йорке, 2015 год
Адриана Лима — уроженка Бразилии: она родилась в 1981 году в городе Сальвадоре в штате Баия (в 1549 —1763 гг. был первой столицей Бразилии колониальной эпохи). Ее отец был плотником, мать — социальным работником Адриана Лима — уроженка Бразилии: она родилась в 1981 году в городе Сальвадоре в штате Баия (в 1549 —1763 гг. был первой столицей Бразилии колониальной эпохи). Ее отец был плотником, мать — социальным работником
В возрасте 15 лет Лима приняла участие в модельном конкурсе, организованном агентством Ford &mdash; она составила компанию подруге, которой было страшно отправлять фотографию на конкурс одной. В результате она стала первой на &laquo;Supermodel of Brazil&raquo;. Вскоре она заняла второе место на общемировом конкурсе &mdash; и в 1997 году переехала в Нью-Йорк и подписала контракт с агентством Elite Model Management В возрасте 15 лет Лима приняла участие в модельном конкурсе, организованном агентством Ford &mdash; она составила компанию подруге, которой было страшно отправлять фотографию на конкурс одной. В результате она стала первой на &laquo;Supermodel of Brazil&raquo;. Вскоре она заняла второе место на общемировом конкурсе &mdash; и в 1997 году переехала в Нью-Йорк и подписала контракт с агентством Elite Model Management
В 1997 году Адриана Лима впервые вышла на подиум &mdash; на Неделе моды в Нью-Йорке на дефиле Anna Sui. Вскоре она стала весьма востребована на показах: ее приглашали Emanuel Ungaro, Vera Wang, Givenchy, Versace, Balmain, Christian Dior и другие крупные мировые дома В 1997 году Адриана Лима впервые вышла на подиум &mdash; на Неделе моды в Нью-Йорке на дефиле Anna Sui. Вскоре она стала весьма востребована на показах: ее приглашали Emanuel Ungaro, Vera Wang, Givenchy, Versace, Balmain, Christian Dior и другие крупные мировые дома
На журнальной обложке бразильская модель в первый раз появилась в 1998-м — это было издание Marie Claire Brazil. Позже ее можно будет увидеть на обложках GQ, Elle, Grazia, Arena, Esquire, то есть не только женских глянцевых изданий, но и мужских На журнальной обложке бразильская модель в первый раз появилась в 1998-м — это было издание Marie Claire Brazil. Позже ее можно будет увидеть на обложках GQ, Elle, Grazia, Arena, Esquire, то есть не только женских глянцевых изданий, но и мужских
Адриана Лима дважды фотографировалась для календаря Pirelli. В первый раз &mdash; в 2005 году, во второй &mdash; в 2013-м, когда она стала первой женщиной, снявшейся для календаря во время беременности Адриана Лима дважды фотографировалась для календаря Pirelli. В первый раз &mdash; в 2005 году, во второй &mdash; в 2013-м, когда она стала первой женщиной, снявшейся для календаря во время беременности
Немалую часть состояния Лиме принесли рекламные контракты. Она начала с того, что рекламировала джинсы GUESS. Также она становилась лицом bebe, Armani, Versace, De Beers, Elie Saab, Colcci, Schiaparelli, Prada, LOEWE, H&M, Bulgari, Miu Miu, DKNY, Emporio Armani, Givenchy, Keds, Maybelline, BCBG, Louis Vuitton и других модных и косметических брендов из разных сегментов Немалую часть состояния Лиме принесли рекламные контракты. Она начала с того, что рекламировала джинсы GUESS. Также она становилась лицом bebe, Armani, Versace, De Beers, Elie Saab, Colcci, Schiaparelli, Prada, LOEWE, H&M, Bulgari, Miu Miu, DKNY, Emporio Armani, Givenchy, Keds, Maybelline, BCBG, Louis Vuitton и других модных и косметических брендов из разных сегментов
Для модных брендов пригласить Адриану Лиму означало, что интерес к бренду гарантированно вырастет в разы. Например, когда в 2012 году бразильскую супермодель пригласил стать своим лицом турецкий бренд Mavi Jeans (и она согласилась), продажи взлетели на 50% Для модных брендов пригласить Адриану Лиму означало, что интерес к бренду гарантированно вырастет в разы. Например, когда в 2012 году бразильскую супермодель пригласил стать своим лицом турецкий бренд Mavi Jeans (и она согласилась), продажи взлетели на 50%
Несмотря на свою сексуальность, Адриана Лима очень религиозна — будучи католичкой, она каждое воскресенье посещает мессу. В 2006 году она заявляла, что остается девственницей, настаивая, что секс возможен только в браке. За кулисы показов она всегда приносила с собой Библию Несмотря на свою сексуальность, Адриана Лима очень религиозна — будучи католичкой, она каждое воскресенье посещает мессу. В 2006 году она заявляла, что остается девственницей, настаивая, что секс возможен только в браке. За кулисы показов она всегда приносила с собой Библию
С 2001 по 2003 год Адриана Лима была в отношениях с певцом Ленни Кравицем &mdash; пара объявила о помолвке, но свадьба так и не состоялась. В 2009 году Адриана Лима вышла замуж за сербского баскетболиста Марко Ярича. Она подала документы на гражданство Сербии, но так его и не получила. В браке родились две девочки. В 2014 году пара объявила о расставании &mdash; развод был оформлен в 2016 году С 2001 по 2003 год Адриана Лима была в отношениях с певцом Ленни Кравицем &mdash; пара объявила о помолвке, но свадьба так и не состоялась. В 2009 году Адриана Лима вышла замуж за сербского баскетболиста Марко Ярича. Она подала документы на гражданство Сербии, но так его и не получила. В браке родились две девочки. В 2014 году пара объявила о расставании &mdash; развод был оформлен в 2016 году
Адриана Лима во время показа Victoria's Secret 2013 в Нью-Йорке в 2013 году Адриана Лима во время показа Victoria's Secret 2013 в Нью-Йорке в 2013 году
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Адриана Лима во время показа Victoria's Secret в Нью-Йорке, 2015 год
Адриана Лима — уроженка Бразилии: она родилась в 1981 году в городе Сальвадоре в штате Баия (в 1549 —1763 гг. был первой столицей Бразилии колониальной эпохи). Ее отец был плотником, мать — социальным работником
В возрасте 15 лет Лима приняла участие в модельном конкурсе, организованном агентством Ford — она составила компанию подруге, которой было страшно отправлять фотографию на конкурс одной. В результате она стала первой на «Supermodel of Brazil». Вскоре она заняла второе место на общемировом конкурсе — и в 1997 году переехала в Нью-Йорк и подписала контракт с агентством Elite Model Management
В 1997 году Адриана Лима впервые вышла на подиум — на Неделе моды в Нью-Йорке на дефиле Anna Sui. Вскоре она стала весьма востребована на показах: ее приглашали Emanuel Ungaro, Vera Wang, Givenchy, Versace, Balmain, Christian Dior и другие крупные мировые дома
На журнальной обложке бразильская модель в первый раз появилась в 1998-м — это было издание Marie Claire Brazil. Позже ее можно будет увидеть на обложках GQ, Elle, Grazia, Arena, Esquire, то есть не только женских глянцевых изданий, но и мужских
Адриана Лима дважды фотографировалась для календаря Pirelli. В первый раз — в 2005 году, во второй — в 2013-м, когда она стала первой женщиной, снявшейся для календаря во время беременности
Немалую часть состояния Лиме принесли рекламные контракты. Она начала с того, что рекламировала джинсы GUESS. Также она становилась лицом bebe, Armani, Versace, De Beers, Elie Saab, Colcci, Schiaparelli, Prada, LOEWE, H&M, Bulgari, Miu Miu, DKNY, Emporio Armani, Givenchy, Keds, Maybelline, BCBG, Louis Vuitton и других модных и косметических брендов из разных сегментов
Для модных брендов пригласить Адриану Лиму означало, что интерес к бренду гарантированно вырастет в разы. Например, когда в 2012 году бразильскую супермодель пригласил стать своим лицом турецкий бренд Mavi Jeans (и она согласилась), продажи взлетели на 50%
Несмотря на свою сексуальность, Адриана Лима очень религиозна — будучи католичкой, она каждое воскресенье посещает мессу. В 2006 году она заявляла, что остается девственницей, настаивая, что секс возможен только в браке. За кулисы показов она всегда приносила с собой Библию
С 2001 по 2003 год Адриана Лима была в отношениях с певцом Ленни Кравицем — пара объявила о помолвке, но свадьба так и не состоялась. В 2009 году Адриана Лима вышла замуж за сербского баскетболиста Марко Ярича. Она подала документы на гражданство Сербии, но так его и не получила. В браке родились две девочки. В 2014 году пара объявила о расставании — развод был оформлен в 2016 году
Адриана Лима во время показа Victoria's Secret 2013 в Нью-Йорке в 2013 году
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