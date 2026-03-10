Канцлер ФРГ высказал отношение Европы к «бесконечной войне» на Ближнем Востоке

Мерц: Германия и Европа не заинтересованы в бесконечной войне на Ближнем Востоке

Германия и Европа не заинтересованы в бесконечной войне на Ближнем Востоке и обеспокоены тем, что у США и Израиля нет четкого плана завершения конфликта вокруг Ирана, заявил федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Трансляция выступления опубликована на YouTube-канале DWS News.

В рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем Мерц отметил, что страны разделяют многие из целей США и Израиля, но «с каждым новым днем войны появляется все больше вопросов».

«Мы видим опасную эскалацию», — отметил канцлер.

Он также осудил Иран за удары по странам Персидского залива в ответ на нападения США и Израиля.

До этого вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отверг участие Берлина в конфликте США, Израиля и Ирана, назвав его «не нашей войной».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

