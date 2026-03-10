Путин заявил о колоссальном ущербе, нанесенном ДНР за последние годы

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным заявил, что региону за последние годы был нанесен колоссальный ущерб. Его слова передает ТАСС.

«Понятно, что ущерб колоссальный за последние годы, но и восстановление идет довольно быстрыми темпами», — отметил российский лидер, говоря о ситуации в ДНР.

7 марта глава государства провел встречу с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Во время беседы руководитель ведомства рассказал, что за прошедший год совершил 20 рабочих поездок в Донбасс, где провел ряд совещаний. Также он доложил президенту, что общий ущерб от преступлений украинской стороны в ДНР и Луганской народной республике оценивается в 580 млрд рублей.

В начале февраля Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным и обсудил с ним ситуацию в новых регионах страны. Российский лидер подчеркнул, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей должны чувствовать, что они являются частью РФ.

Ранее Пушилин раскрыл численность населения ДНР.