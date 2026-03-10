Размер шрифта
В Пентагоне заявили, что США могут защитить суда в Ормузском проливе

Хегсет: у США есть возможности для защиты судоходства в Ормузском проливе
Andrew Harnik/Pool/Reuters

У Соединенных Штатов есть возможности для защиты судоходства в Ормузском проливе, власти страны относятся к этому очень серьезно. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, передает РИА Новости.

О ресурсах для защиты судов заявил также председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Дэн Кейн. Он отметил, что рассматриваются несколько вариантов решения этого вопроса.

Ночью 10 марта американский президент в соцсети Truth Social заявил, что если Иран предпримет действия, которые перекроют поставки нефти через Ормузский пролив, США нанесут «удар в двадцать раз мощнее, чем когда-либо прежде». По его словам, после таких ударов восстановление Ирана как нации станет практически невозможным.

Позже секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани назвал это «пустыми угрозами».

9 марта цена нефти марки Brent впервые с 2022 года поднялась до $118 за баррель. Это связано с тем, что Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, по которому поставляется около 20% мировой нефти, и угрожает ударами проходящим по нему судам.

Ранее Иран пригрозил США мировым нефтяным коллапсом.

 
