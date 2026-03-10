Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в нескольких регионах России. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По его данным, увеличение числа выявленных случаев заболевания за последнюю неделю отмечается в Новгородской (+27,5%), Самарской (+8,75%), Саратовской (+12,7%) и Московской областях, а также в Республике Марий Эл (+11,1%) и Приморском крае.

Доминирующим штаммом вируса в данный момент является XFG, известный как «Стратус».

Заболевшие россияне рассказали Baza, что болезнь проявляется температурой под 39°C, потерей вкуса и обоняния, общей слабостью, сильной ломотой в теле, а также специфическим отеком слизистой носа или горла.

В Роспотребнадзоре называют ситуацию в стране стабильной. Там сообщили, что за прошедшую неделю зарегистрировано 4,7 тыс. случаев COVID-19, что соответствует показателю предыдущей недели.

В конце февраля в России зафиксировали рост заболеваемости пневмонией.

Ранее сообщалось, что COVID-19 проникает в ткани сердца, вызывая повреждения.