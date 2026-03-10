Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в нескольких регионах России

Baza: в нескольких регионах РФ фиксируется рост заболеваемости COVID-19
Евгений Одиноков/РИА Новости

Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в нескольких регионах России. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По его данным, увеличение числа выявленных случаев заболевания за последнюю неделю отмечается в Новгородской (+27,5%), Самарской (+8,75%), Саратовской (+12,7%) и Московской областях, а также в Республике Марий Эл (+11,1%) и Приморском крае.

Доминирующим штаммом вируса в данный момент является XFG, известный как «Стратус».

Заболевшие россияне рассказали Baza, что болезнь проявляется температурой под 39°C, потерей вкуса и обоняния, общей слабостью, сильной ломотой в теле, а также специфическим отеком слизистой носа или горла.

В Роспотребнадзоре называют ситуацию в стране стабильной. Там сообщили, что за прошедшую неделю зарегистрировано 4,7 тыс. случаев COVID-19, что соответствует показателю предыдущей недели.

В конце февраля в России зафиксировали рост заболеваемости пневмонией.

Ранее сообщалось, что COVID-19 проникает в ткани сердца, вызывая повреждения.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!