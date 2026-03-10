Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Ситуация на Ближнем Востоке вынудила японские компании обратиться к «Русалу»

Bloomberg: кризис в Иране вынудил японские компании обратиться к Русалу
Пресс-служба «Русала»

Ситуация в Иране вынудила некоторых японских поставщиков автозапчастей обратиться к российской компании «Русал», которая является одним из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что перебои в торговле алюминием, вызванные обострением конфликта на Ближнем Востоке, заставили несколько японских производителей автозапчастей начать переговоры с российским гигантом United Co. ПАО «Русал Интернэшнл».

По данным собеседников агентства, переговоры о покупке первичных литейных сплавов — композиций, в состав которых входит алюминий и которые используются в автопромышленности для изготовления колес, блоков двигателя и головок цилиндров, — ведутся уже около недели, а некоторые сделки могут быть заключены в ближайшее время.

Уточняется, что алюминиевая продукция «Русала» не попала в санкционные списки, однако некоторые покупатели, в том числе японские компании, добровольно отказались от закупок после начала спецоперации на Украине.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ сообщили о «новых рычагах влияния» России из-за войны против Ирана.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!