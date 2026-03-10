Ситуация на Ближнем Востоке вынудила японские компании обратиться к «Русалу»

Ситуация в Иране вынудила некоторых японских поставщиков автозапчастей обратиться к российской компании «Русал», которая является одним из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что перебои в торговле алюминием, вызванные обострением конфликта на Ближнем Востоке, заставили несколько японских производителей автозапчастей начать переговоры с российским гигантом United Co. ПАО «Русал Интернэшнл».

По данным собеседников агентства, переговоры о покупке первичных литейных сплавов — композиций, в состав которых входит алюминий и которые используются в автопромышленности для изготовления колес, блоков двигателя и головок цилиндров, — ведутся уже около недели, а некоторые сделки могут быть заключены в ближайшее время.

Уточняется, что алюминиевая продукция «Русала» не попала в санкционные списки, однако некоторые покупатели, в том числе японские компании, добровольно отказались от закупок после начала спецоперации на Украине.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

