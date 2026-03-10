Размер шрифта
Немецкий военный лагерь в Иордании подвергся ракетному обстрелу

Der Spiegel: ВС Ирана выпустили ракеты по немецкому военному лагерю в Иордании
Виталий Невар/РИА Новости

Вооруженные силы Ирана нанесли удар по немецкому военному лагерю на территории Иордании. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

«В понедельник (9 марта. — «Газета.Ru») вечером немецкий полевой лагерь на [авиабазе] Аль-Азрак подвергся атаке баллистическими ракетами», — говорится в публикации.

По информации журналистов, на этой авиабазе в Иордании также дислоцируются Военно-воздушные силы США.

10 марта представитель ВС Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что военнослужащие страны уничтожили значительную часть радиолокационных систем Израиля. Как он сказал, теперь армии Исламской Республики «стало проще» атаковать военные базы в еврейском государстве.

В тот же день официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских войск) Сардар Наини отверг утверждение американского лидера о том, что конфликт на Ближнем Востоке близится к завершению. Он отметил, что сейчас у Тегерана развязаны руки для дальнейшего расширения масштабов боевых действий и только Ирану решать, когда закончится война.

Ранее в парламенте Ирана заявили об отсутствии стремления к прекращению огня.

 
