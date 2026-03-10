Размер шрифта
Лавров и глава МИД Ирана обсудили деградировавшую ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров и Арагчи обсудили резко деградировавшую обстановку на Ближнем Востоке
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.

По ее информации, в ходе беседы стороны обменялись мнениями «по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке, резко деградировавшей вследствие неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана». Лавров снова высказал принципиальную позицию Москвы «в пользу скорейшей деэскалации и возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования, чему российская сторона неизменно готова содействовать при должном учете интересов безопасности» Исламской Республики и ее соседей по региону, заявили в пресс-службе.

5 марта МИД России призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке остановить боевые действия и прекратить удары по территории стран Персидского залива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Госдуме заявили о выгоде конфликта на Ближнем Востоке для России.

 
