«Это предмет гордости для всей страны»: Песков о гимне России на Паралимпиаде-2026

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал на брифинге, что глава государства поздравит российских атлетов с возвращением гимна страны на Паралимпиаду.

На Паралимпиаде в Милане прозвучал гимн России. Доложили ли об этом президенту? Это очень важно. Президент будет поздравлять наших паралимпийцев. Это предмет гордости для всей нашей страны, — сказал Песков.

9 марта Варвара Ворончихина принесла сборной России первую золотую медаль на зимних Паралимпийских играх-2026.

Благодаря победе Ворончихиной на Паралимпийских играх впервые за 12 лет прозвучал гимн России. В последний раз российские спортсмены выступали на Играх с национальными символами в 2014 году.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

Ранее Россия выиграла первую медаль на Паралимпийских играх.