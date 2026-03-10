Юрист рассказал, нужно ли платить за музыку на свадьбе

Проигрывание музыки на свадьбе подпадает под понятие публичного исполнения — за использование треков нужно будет платить их авторам, рассказал «Газете.Ru» адвокат Сергей Жорин. Вопросом о покупке прав на музыку должны заниматься ди-джей, площадка или организаторы, отметил он.

«Если это мероприятие в ресторане, банкетном зале, лофте, где присутствует значительное число лиц, не относящихся к обычному кругу семьи, то проигрывание музыки обычно подпадает под публичное исполнение в смысле подп. 6 п. 2 ст. 1270 ГК РФ. Верховный Суд отдельно разъяснял, что вопрос о том, относятся ли присутствующие к «обычному кругу семьи», суд оценивает по обстоятельствам конкретного дела. При этом по музыке обычно есть два слоя прав. По авторским правам на произведение требуется разрешение правообладателя, которое на практике обычно оформляется через аккредитованную организацию по коллективному управлению правами (ст. 1244 и 1270 ГК РФ). Поэтому в реальной жизни вопрос обычно закрывает не жених с невестой, а площадка, DJ, организатор или иной пользователь музыки по договору с РАО/ВОИС», — отметил он.

Если автор трека пожалуется в суд на несанкционированное воспроизведение его творчества, то претензии предъявят организаторам или владельцам площадки, добавил Жорин.

«За нарушение исключительного права на произведение правообладатель вправе требовать компенсацию по ст. 1301 ГК РФ. С 4 января 2026 года в актуальной редакции ст. 1301 ГК РФ диапазон компенсации составляет от 10 тыс. до 10 млн руб. либо применяются другие способы расчета, предусмотренные этой статьей. Практически основной массив споров в России — не к молодоженам, а к бизнесу: ресторанам, кафе, барам, клубам, организаторам мероприятий и иным пользователям музыки в коммерческих пространствах. В 2025 году РАО подало около 2,3 тыс. исков, и речь шла именно о массовой работе по взысканиям в сфере публичного использования музыки», — заключил адвокат.

