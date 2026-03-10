Размер шрифта
В ЕК заявили о предоставлении Евросоюзом кредита Украине в обход вето Венгрии

Еврокомиссар Домбровскис: ЕС предоставит кредит в €90 млрд в обход Венгрии
Global Look Press

Евросоюз так или иначе предоставит Украине €90 млрд, несмотря на вето со стороны Венгрии. Об этом заявил Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает РИА Новости.

Он отметил, что такая ситуация с Венгрией происходит не первый раз, но рассчитывает, что как и в предыдущих ситуациях, удастся решить этот вопрос.

«Мы продолжаем переговоры, они интенсивные. Но я повторяю: мы предоставим этот кредит тем или иным способом», — сказал Домбровскис.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил в соцсети X, что в случае если Евросоюз обойдет вето Венгрии на предоставление Украине кредита на €90 млрд, это будет означать, что закон можно проигнорировать, «когда он неудобен».

Миллер отметил, что в европейской политике «все чаще проявляется принцип», согласно которому если решение нельзя принять в рамках существующих договоров, то «всегда можно попытаться» сделать это за их пределами.

По его словам, решение Венгрии заблокировать выделение Украине кредита — это «не какая-то венгерская прихоть», а «механизм, заложенный в саму структуру союза».

19 декабря 2025 года ЕС утвердил выделение Украине кредита на €90 млрд на 2026–2027 годы, обеспеченного собственными средствами союза, а не российскими активами.

В феврале Венгрия наложила вето на 20-й пакет антироссийских и на кредит на €90 млрд из-за того, что Киев остановил транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Ранее Словакия заявила о готовности совместно с Венгрией блокировать кредит ЕС для Украины до восстановления транзита нефти по «Дружбе».

 
