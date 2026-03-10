Размер шрифта
Участник СВО «восстал из мертвых» в морге

Kp.ru: участник СВО очнулся в морге, когда его все уже считали мертвым
Участник специальной военной операции (СВО) с позывным «Лис» рассказал kp.ru, как после тяжелого ранения очнулся не в больнице, а в морге. Врачи посчитали бойца мертвым.

«Открываю глаза и понимаю: лежу на холодном металлическом столе. Рядом женщина со шлангом поливает меня водой», — поделился подробностями «воскресший» боец.

«Лис» рассказал, что как только медсестра заметила, что он пришел в себя, она закричала и позвала врача. В этот момент военнослужащий снова отключился.

Боец признался, что все это время все слышал и понимал, что происходит вокруг, но не мог пошевелиться и подать какой-либо сигнал. Мужчина двигал только зрачками, тогда врач понял, что он находится в сознании. К тому моменту семья уже оплакивала бойца, но, к счастью, он выжил.

До этого военный врач Александр Бабиев рассказал о бойце, который ожил на операционном столе через 52 минуты. По словам медика, пациента доставили в госпиталь без ноги и с остановкой сердца. Ему влили донорскую кровь, и врачи приступили к реанимации. Медики каждые пять минут сменяли друг друга для массажа сердца. На 52-минуте после остановки сердце военного вновь начало биться.

Врач назвал случившееся «чудом». Он признался, что за 27 лет практики впервые сталкивается с подобным.

Ранее сообщалось, что признанный погибшим участник СВО вернется домой из плена

 
