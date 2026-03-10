Размер шрифта
Стало известно, что Евросоюз может пересмотреть план отказа от российского СПГ

Telegraph: ЕС может пересмотреть план отказа от СПГ из РФ из-за ситуации в Иране
Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Европейский союз может пересмотреть план по поэтапному отказу от российского сжиженного природного газа (СПГ) к 2027 году. Об этом сообщает газета Telegraph.

Этому способствует прекращение поставок энергоресурсов по Ормузскому проливу в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и последовавшим на этом фоне ростом цен в Европе.

«Закрытие Ормузского пролива может привести к сокращению до четверти мировых ежемесячных поставок сжиженного природного газа. В условиях роста цен Европе, может быть, придется пересмотреть свой план по поэтапному отказу от российского СПГ к 2027 году», — говорится в публикации.

До этого гендиректор крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что мировой рынок нефти ждут катастрофические последствия в случае продолжения блокады Ормузского пролива Ираном.

Движение танкеров через Ормузский пролив фактически оказалось парализовано. После ударов США и Израиля по территории Ирана многие судоходные компании отказались направлять свои суда в регион из-за риска атак. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть.

Ранее Иран пригрозил США мировым нефтяным коллапсом.

 
