Стало известно, что Евросоюз может пересмотреть план отказа от российского СПГ

Telegraph: ЕС может пересмотреть план отказа от СПГ из РФ из-за ситуации в Иране

Европейский союз может пересмотреть план по поэтапному отказу от российского сжиженного природного газа (СПГ) к 2027 году. Об этом сообщает газета Telegraph.

Этому способствует прекращение поставок энергоресурсов по Ормузскому проливу в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и последовавшим на этом фоне ростом цен в Европе.

«Закрытие Ормузского пролива может привести к сокращению до четверти мировых ежемесячных поставок сжиженного природного газа. В условиях роста цен Европе, может быть, придется пересмотреть свой план по поэтапному отказу от российского СПГ к 2027 году», — говорится в публикации.

До этого гендиректор крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что мировой рынок нефти ждут катастрофические последствия в случае продолжения блокады Ормузского пролива Ираном.

Движение танкеров через Ормузский пролив фактически оказалось парализовано. После ударов США и Израиля по территории Ирана многие судоходные компании отказались направлять свои суда в регион из-за риска атак. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть.

Ранее Иран пригрозил США мировым нефтяным коллапсом.