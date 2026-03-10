В Госдуме предложили выплачивать россиянам с детьми по 10 тысяч рублей

В России нужно ввести безусловный базовый доход для семей с детьми в размере 10 тысяч рублей на каждого. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Но признал, что для бюджета это «мера недешевая».

«Еще несколько лет назад «Справедливая Россия» впервые предложила ввести в стране справедливый базовый доход. Это ежемесячная выплата всем семьям с детьми, — по 10 тысяч на каждого члена семьи, в которой растут несовершеннолетние дети. Например, если в семье муж, жена и ребенок, выплата составит 30 тысяч, мама с ребенком получит 20 тысяч в месяц. Мера недешевая. Часть финансирования мы предлагали получить за счет налоговых мер. В частности, отмена возврата НДС экспортерам сырья могла бы принести около три триллиона рублей ежегодно. Также предлагали задействовать средства ФНБ», — сказал он.

Миронов добавил, что в разных странах и регионах мира за последние 100 лет запускались проекты по безусловному базовому доходу, которые давали хорошие результаты.

«Люди не паразитировали на этой поддержке, Наоборот, безработица среди получателей дохода снижалась на 5-12%. Граждане вкладывались в свое образование, в развитие своих детей. Улучшали жилищные условия, расплачивались с долгами — разумно распоряжались средствами. И мы считаем, что справедливый базовый доход нужно вводить и в России. Для начала хотя бы в пилотном режиме», — добавил он.

Депутат уточнил, что в 2022 году фракция предлагала запустить эксперимент в двух регионах, где «острее стояли проблемы бюджетного дефицита, соцподдержки, демографии», однако правительство выступило против.

«На это требовалось лишь около 20 млрд рублей из федерального бюджета. К сожалению, правительство не поддержало. Но я считаю, что нужно пробовать такую программу, многие ученые, эксперты нас в этом поддерживают. В новых реалиях нужны новые подходы в социальной, экономической политике. И справедливый базовый доход открывает путь к совершенно иной модели отношений между обществом и государством, которое вкладывается в людей, в трудный момент без условий поддерживает своих граждан», — заключил депутат.

Ранее в Госдуме призвали повысить пособие по уходу за ребенком и продлить его выплату.