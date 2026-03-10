Мужчина попал в тюрьму за ограбление, вышел на свободу и напал на ту же жертву

В Польше рецидивист дважды ограбил одну и ту же женщину и дважды попался

Поляк ограбил женщину всего через несколько часов после освобождения из-под стражи, сообщили в столичной полиции.

Преступление произошло 7 марта на улице Брехта в Варшаве. Оперативники отдела уголовных расследований 6-го района быстро установили подозреваемого и арестовали его. Им оказался 45-летний мужчина, хорошо известный полиции по предыдущим имущественным преступлениям.

Он признался, что вынул из кошелька около 150 злотых, а остальное выбросил в мусорный бак. Полиция нашла сумку и другие брошенные вещи, а у задержанного изъяли при досмотре 136 оставшихся злотых.

Также выяснилось, что пенсионерка уже пострадала от его нападения в декабре 2025 года. Тогда мужчина применил силу, толкнул женщину и забрал кошелек.

Дело освещалось в СМИ, и суд заключил рецидивиста под стражу, но едва выйдя на свободу, он вновь совершил преступление.

