Армия

Правкомиссия одобрила разрешение использовать армию РФ для защиты арестованных за рубежом

Правкомиссия разрешила использовать армию РФ для защиты арестованных за рубежом
Владимир Астапкович/РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, разрешающий использовать Армию России для защиты российских граждан в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами за рубежом. Об этом говорится в материалах заседания комиссии, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Законопроект разработан в целях защиты прав граждан РФ в случае их преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия РФ, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре России или резолюции Совбеза ООН», — отмечается в документе.

В конце декабря 2025 года президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, пообещал, что Россия будет защищать соотечественников за рубежом, и уже этим занимается.

Ранее Путин внес в Госдуму соглашение с Белоруссией о защите граждан за границей.

 
