Ветеран «Спартака» недоволен игрой команды в обороне

Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру московской команды в обороне после рестарта сезона. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Посмотрите, как пропускались мячи в игре с «Динамо». Там вообще практически никто никого не держал. Особенно если брать последние мячи. Есть тактические проблемы, с подстраховкой тоже проблемы», — сказал Кечинов.

После возобновления сезона «Спартак» одержал победы над «Сочи» (3:2) и тольяттинским «Акроном» (4:3) в Российской премьер-лиге (РПЛ). В матче Кубка России красно-белые проиграли московскому «Динамо» (2:5).

После 20 туров чемпионата России «Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Московская команда отстает от лидирующего «Краснодара» (43) на восемь баллов. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом».

Красно-белые проводят свои матчи под руководством нового тренера Хуана Карседо. «Спартак» объявил о назначении Карседо 5 января 2026 года. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года. Карседо сменил на посту главного тренера Вадима Романова, исполняющего обязанности после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича.

Ранее в «Акроне» заявили, что могли обыграть «Спартак».