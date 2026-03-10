Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Ветеран «Спартака» недоволен игрой команды в обороне

Экс-футболист Кечинов раскритиковал игру «Спартака» в обороне
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру московской команды в обороне после рестарта сезона. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Посмотрите, как пропускались мячи в игре с «Динамо». Там вообще практически никто никого не держал. Особенно если брать последние мячи. Есть тактические проблемы, с подстраховкой тоже проблемы», — сказал Кечинов.

После возобновления сезона «Спартак» одержал победы над «Сочи» (3:2) и тольяттинским «Акроном» (4:3) в Российской премьер-лиге (РПЛ). В матче Кубка России красно-белые проиграли московскому «Динамо» (2:5).

После 20 туров чемпионата России «Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Московская команда отстает от лидирующего «Краснодара» (43) на восемь баллов. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом».

Красно-белые проводят свои матчи под руководством нового тренера Хуана Карседо. «Спартак» объявил о назначении Карседо 5 января 2026 года. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года. Карседо сменил на посту главного тренера Вадима Романова, исполняющего обязанности после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича.

Ранее в «Акроне» заявили, что могли обыграть «Спартак».

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!