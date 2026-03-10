Путин раскрыл, какая часть территории ДНР находится под контролем ВСУ

Путин: сейчас под контролем Киева находится около 15-17% территории ДНР

Сейчас под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится около 15-17% территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил президент России Владимир Путин со ссылкой на поступающие ему доклады, пишет РИА Новости.

Российский лидер во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным обратил внимание, что еще полгода назад под контролем киевских властей находилось около 20% территории республики. Пушилин подтвердил озвученные главой государства данные, отметив, что сейчас под контролем Киева примерно 17% территории ДНР.

«Мне так и докладывают, 15-17%», — сказал Путин.

До этого Пушилин сообщил, что в 2025 году в Донецкой народной республике было взято под контроль 187 населенных пунктов. Он назвал прошедший год успешным в плане освобождения территорий республики.

По данным Пушилина на конец декабря 2025 года, на территории ДНР проживали около 2,9 млн человек. По словам чиновника, эта цифра постоянно растет. Он выразил надежду, что после полного освобождения региона и восстановительных работ люди начнут возвращаться в республику.

Ранее в ДНР заявили, что к 2050 году Россия может увеличить свои территории.