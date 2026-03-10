Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Путин раскрыл, какая часть территории ДНР находится под контролем ВСУ

Путин: сейчас под контролем Киева находится около 15-17% территории ДНР
Гавриил Григоров/РИА Новости

Сейчас под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится около 15-17% территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил президент России Владимир Путин со ссылкой на поступающие ему доклады, пишет РИА Новости.

Российский лидер во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным обратил внимание, что еще полгода назад под контролем киевских властей находилось около 20% территории республики. Пушилин подтвердил озвученные главой государства данные, отметив, что сейчас под контролем Киева примерно 17% территории ДНР.

«Мне так и докладывают, 15-17%», — сказал Путин.

До этого Пушилин сообщил, что в 2025 году в Донецкой народной республике было взято под контроль 187 населенных пунктов. Он назвал прошедший год успешным в плане освобождения территорий республики.

По данным Пушилина на конец декабря 2025 года, на территории ДНР проживали около 2,9 млн человек. По словам чиновника, эта цифра постоянно растет. Он выразил надежду, что после полного освобождения региона и восстановительных работ люди начнут возвращаться в республику.

Ранее в ДНР заявили, что к 2050 году Россия может увеличить свои территории.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!