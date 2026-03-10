Политолог раскрыл цель первого в 2026 году разговора Путина и Трампа

Позиция Москвы как посредника в конфликте на Ближнем Востоке может сыграть очень важную роль. Неслучайно именно сейчас лидеры РФ и США Владимир Пут ин и Дональд Трамп провели первый в этом году телефонный разговор, считает политолог Евгений Минченко. В беседе с газетой «Взгляд» он подчеркнул, что сейчас России крайне важно максимально выгодно использовать сложившуюся ситуацию.

Эксперт назвал «классикой взаимоотношений» тот факт, что США легче идут на контакт при более широкой повестке переговоров, к которой сегодня добавилась ближневосточная тема.

«Неслучайно стороны именно сейчас отметили необходимость общаться чаще, – считает Минченко. — Потенциальная позиция РФ как посредника гипотетически может сыграть свою роль».

Он подчеркнул, что Москва должна выгодно использовать в свою пользу ситуацию в Иране, а также не поддаваться соблазну и не вестись на кратковременное снятие санкций с нефтяного сектора. Это окажет услугу США и Европе, поможет им сбалансировать цены, но после этого неизбежно случится откат к ограничениям, поэтому важно подойти к этому вопросу продуманно, заключил политолог.

Минченко также высказал мнение, что Москве не следует поддаваться соблазну ситуативного, кратковременного снятия санкций с российской нефти, чтобы помочь американцам и европейцам «сбалансировать цены на углеводороды, а затем снова вернуться в режим ограничений». Накануне президент России отмечал, что страна готова поставлять нефть и газ в Европу, но ждет сигналов от ЕС о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере.

Напомним, 9 марта помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. Президенты созвонились по инициативе американской стороны. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил позднее, что политики детально не обсуждали вопрос снятия американских санкций с российской нефти.

В ответ на слова Трампа о возможном ослаблении ограничений в отношении российской нефти Владимир Путин заявил о готовности наращивать поставки нефти и газа в Европу при наличии сигнала от партнеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

