«Зенит» недооценил соперников»: как ошибка Семака привела к поражению от «Оренбурга»

Поражение «Зенита» от «Оренбурга» можно объяснить настроем одного из аутсайдеров чемпионата, но при этом тренер петербургской команды Сергей Семак допустил ошибку с составом. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист сине-бело-голубых Максим Деменко.

«Для «Зенита» «Оренбург» — очень удобная команда, я не ожидал такого результата. Мы прекрасно видели, что моменты у «Зенита» были, они не забили два пенальти. Но это футбол. «Оренбург» эмоционально готовился к игре, но и гости немного недооценили соперников. Сергей Богданович выставил атакующий состав, побоялся выпускать Барриоса, у которого было три желтые карточки. Но, мне кажется, он должен был угадать с составом. В футболе бывает невезение, но надо отдать должное и «Оренбургу», который бьется за выживание. Конечно, они понимают, что играют против лидера, и вышли с полной отдачей. Не сломались при счете 0:1, а довели дело до победы», — сказал Деменко.

«Зенит» на выезде уступил «Оренбургу» со счетом 1:2. После этой неудачи петербуржцы с 42 очками остаются на втором месте в турнирной таблице, на одно очко отставая от лидирующего «Краснодара». Оренбуржцы идут на 13 строчке, в их активе 18 очков.

Ранее в «Зените» увидели кризис тренерского жанра.