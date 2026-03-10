Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Зенит» недооценил соперников»: как ошибка Семака привела к поражению от «Оренбурга»

Экс-игрок Деменко считает, что Семак не угадал с составом на матч с «Оренбургом»
Александр Гальперин/РИА Новости

Поражение «Зенита» от «Оренбурга» можно объяснить настроем одного из аутсайдеров чемпионата, но при этом тренер петербургской команды Сергей Семак допустил ошибку с составом. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист сине-бело-голубых Максим Деменко.

«Для «Зенита» «Оренбург» — очень удобная команда, я не ожидал такого результата. Мы прекрасно видели, что моменты у «Зенита» были, они не забили два пенальти. Но это футбол. «Оренбург» эмоционально готовился к игре, но и гости немного недооценили соперников. Сергей Богданович выставил атакующий состав, побоялся выпускать Барриоса, у которого было три желтые карточки. Но, мне кажется, он должен был угадать с составом. В футболе бывает невезение, но надо отдать должное и «Оренбургу», который бьется за выживание. Конечно, они понимают, что играют против лидера, и вышли с полной отдачей. Не сломались при счете 0:1, а довели дело до победы», — сказал Деменко.

«Зенит» на выезде уступил «Оренбургу» со счетом 1:2. После этой неудачи петербуржцы с 42 очками остаются на втором месте в турнирной таблице, на одно очко отставая от лидирующего «Краснодара». Оренбуржцы идут на 13 строчке, в их активе 18 очков.

Ранее в «Зените» увидели кризис тренерского жанра.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!