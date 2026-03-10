Олимпийская чемпионка Лью раскритиковала систему судейства в фигурном катании

Двукратная олимпийская чемпионка американская фигуристка Алиса Лью назвала главные проблемы в фигурном катании, заявив, что люди не понимают систему оценок. Ее слова приводит FS Gossip.

«Система соревнований и их организация просто не подходят для зрителей. Соревнования слишком длинные — никто не может сидеть и смотреть все это. Люди не понимают систему оценок. Иногда даже я не понимаю», — заявила Лью.

Лью стала олимпийской чемпионкой в командном турнире вместе со сборной США, а также выиграла личный турнир. Она набрала 226,79 балла по сумме короткой (76,59 балла) и произвольной (150,20) программ. Серебряную медаль взяла фигуристка из Японии Каори Сакамото с результатом 224,90 (77,23 и 147,67). Бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи с суммой 219,16 (78,71 и 140,45).

Российская фигуристка Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестой позиции. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла (72,89 и 141,64).

