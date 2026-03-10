Размер шрифта
Врач назвал признаки опасной для жизни головной боли

Daily Mirror: сильная и внезапная головная боль может угрожать жизни
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Внезапный приступ сильной головной боли может быть признаком угрожающего жизни состояния, такого как кровоизлияние в мозг. Об этом предупредил врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании Амир Хан. Эксперта цитирует издание Daily Mirror.

По словам Хана, такая боль резко возникает и быстро достигает максимальной интенсивности. Она часто сопровождается тошнотой, нарушением речи или слабостью в руках и ногах. В отличие от обычной головной боли или мигрени, этот приступ может быть симптомом инсульта, разрыва аневризмы — патологического выпячивания стенки кровеносного сосуда — или кровоизлияния в мозг.

«Громоподобная» боль считается самым опасным видом головной боли. При ее появлении не стоит пытаться купировать боль обычными обезболивающими. Лучшее, что можно сделать, — немедленно обратиться к врачу», — подчеркнул специалист.

Аневризма возникает, когда стенка сосуда истончается и ослабевает. Если она разрывается, это может привести к внутреннему кровоизлиянию и угрожать жизни. Врач напоминает: важно обращать внимание на сопутствующие симптомы — нарушение речи, координации, слабость конечностей или резкое ухудшение зрения.

Хан отмечает, что ранняя диагностика критически важна: своевременное обращение в медицинское учреждение может спасти жизнь и снизить риск серьезных осложнений.

Ранее был назван неожиданный фактор риска опухоли мозга у взрослых.

 
