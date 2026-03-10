В Пентагоне назвали день самых масштабных ударов США по Ирану

В США назвали 10 марта днем самых масштабных американских ударов по Ирану. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, передает РИА Новости.

«Сегодня будет день самых интенсивных ударов по Ирану. Больше истребителей, больше бомбардировщиков, больше бомбардировок», — отметил он.

9 марта глава Пентагона заявил, что военные действия «только начинаются», республика будет вынуждена капитулировать. По данным США, американские войска уже нанесли удары по 3 тысячам целей на территории Ирана. По мнению министра, момент, когда Тегеран окажется неспособным к боевым действиям, рано или поздно наступит.

До этого основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком написал в соцсети X, что США и Израиль могут применить ядерное оружие против Ирана, и поэтому властям страны нужно либо сдаться, либо переехать за пределы крупных населенных пунктов.

Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Израиль может ударить ядерным оружием по Ирану без участия США.