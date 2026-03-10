Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Пентагоне назвали день самых масштабных ударов США по Ирану

Хегсет: 10 марта станет днем самых масштабных ударов США по Ирану
Alex Brandon/AP

В США назвали 10 марта днем самых масштабных американских ударов по Ирану. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, передает РИА Новости.

«Сегодня будет день самых интенсивных ударов по Ирану. Больше истребителей, больше бомбардировщиков, больше бомбардировок», — отметил он.

9 марта глава Пентагона заявил, что военные действия «только начинаются», республика будет вынуждена капитулировать. По данным США, американские войска уже нанесли удары по 3 тысячам целей на территории Ирана. По мнению министра, момент, когда Тегеран окажется неспособным к боевым действиям, рано или поздно наступит.

До этого основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком написал в соцсети X, что США и Израиль могут применить ядерное оружие против Ирана, и поэтому властям страны нужно либо сдаться, либо переехать за пределы крупных населенных пунктов.

Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Израиль может ударить ядерным оружием по Ирану без участия США.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!