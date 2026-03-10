Размер шрифта
В Австрии женщина сняла видео, где ее детей бьет бывший муж, и попала под статью

В Австрии женщине грозит наказание за запись разговоров с мужем-насильником
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В Австрии женщина хотела доказать факт насилия над детьми со стороны отца, но сама попала под cуд. При этом расследование в отношении мужчины было прекращено, пишет газета Kronen Zeitung.

Жительница Верхней Австрии обвинила бывшего мужа в многолетнем физическом и сексуальном насилии над детьми. Она тайно записывала разговоры, где мужчина якобы признался, что ударил дочь-дошкольницу по щеке и прикасался к гениталиям ребенка.

Однако прокурор Линца прекратил расследование против отца 9 декабря 2025 года, признав факт пощечин, оскорблений и угроз маленьким детям, но сочтя деяния «не наказуемыми по закону».

Теперь наказание грозит матери детей за «неправомерное использование аудиозаписывающих устройств», так как на записях слышны голоса третьих лиц, что может быть квалифицировано как преступление.

Ее адвокаты критикуют решение прокуратуры за процедурные нарушения, по их словам, сотрудники ведомства не допросили свидетелей, экспертов, диагностировавших ПТСР у детей, не обработали и не проанализировали сделанные аудиозаписи должным и даже не опросили пострадавшую. Они подали ходатайства о продолжении дела.

Ранее россиянин подал в суд на бывшую жену, требуя 3 млн рублей за публикацию его фото в блоге.

 
